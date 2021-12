Diamniadio / Camp de chirurgie à l’hôpital pour enfants : 200 enfants à opérer pour l’année 2022

Quelque 200 enfants vont bénéficier d’opérations chirurgicales gratuites pour l’année 2022, à l’Hôpital pour enfants de Diamniadio (Hed), d’après l’un des responsables de Direct aid society, une organisation humanitaire koweitienne s’activant dans le social.



« Chaque deux mois, on va venir organiser un camp de chirurgie et au final, nous avons programmé d’en faire bénéficier 200 enfants », a expliqué le responsable de Direct aid society pour le programme de l’année 2022 à l’Hed. « C’est une prise en charge chirurgicale offerte aux enfants âgés de 15 ans au maximum, orphelins ou issus de milieux défavorisés », a relevé pour sa part Awa Dramé, chirurgienne et pédiatre à l’Hed. Cette action humanitaire de l’organisation koweitienne, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat scellé en 2018 entre Direct aid et le ministère de la Santé et de l’Action sociale, relate "Le Quotidien".



L’Hed apporte le matériel médical et les ressources humaines nécessaires, tandis que la partie koweitienne se charge des consommables utilisés et les opérations chirurgicales. Mohamed Ahmed Sneiba, Directeur général de Direct aid, a lié la suspension des camps chirurgicaux constatée dernièrement, à la crise de la pandémie du Covid-19, tout en réitérant l’engagement de l’organisation qu’il dirige, à accompagner le ministère de la Santé.



Les différents responsables se sont exprimés vendredi, lors de la reprise des camps chirurgicaux. A l’occasion, 40 enfants ont bénéficié d’opérations à l’Hed. D’après Ndèye Rama­toulaye Diagne Guèye, chef du service de Pédiatrie de l’Hed, 120 enfants ont déjà subi des interventions médicales, par le biais du partenariat liant Direct aid et la structure sanitaire pour enfants.