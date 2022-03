Diamniadio: Le Président Macky Sall lance le Forum mondial de l’Eau La neuvième édition du Forum mondial de l’eau s’ouvre ce 21 mars au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. C’est la première fois qu’un pays subsaharien accueille cette rencontre internationale. Le sommet a pour thème : «La sécurité de l’eau pour la paix et le développement».

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 11:26 | | 1 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat Macky Sall a procédé ce lundi, à l’ouverture du 9e Forum mondial de l’Eau à Diamniadio. Ce forum est organisé à Dakar Aréna, où près de 5500 personnes ont répondu à ce rendez-vous. Du 21 au 26 mars, Dakar accueille le 9e Forum mondial de l’eau (FME), principal événement international sur les questions d’eau douce. Plusieurs chefs d’Etat, des responsables d’institutions internationales, des décideurs et des universitaires prennent part à cette rencontre.



Les Présidents des pays de la sous région (Mauritanie, Congo, Guinée Bissau et l’Ethiopie) ont pris part à ce forum, ayant pour thème, « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ».



A retenir, le Forum mondial de l’eau, étant un lieu de rencontres et de discussions entre les universités, le secteur privé et la société civile, est le plus grand événement mondial sur la question de l’eau. Et, le Sénégal est le premier pays subsaharien à l’organiser.



La huitième édition du Forum mondial de l’eau s’était tenue au Brésil en 2018. Durant le forum de Dakar, des spécialistes venus du monde entier vont partager sur différents thèmes. Les échanges vont essentiellement porter sur des points suivants : «comment sécuriser la ressource à travers le monde ?», « le lien entre le monde rural et le monde urbain», «la coopération internationale », « le partage de l’innovation et de la connaissance ».



Au moins 800 organisations du monde ont travaillé sur les différentes thématiques qui seront débattues tout au long de l’événement.



