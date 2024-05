Diamniadio: Le discours du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à l’ouverture du dialogue national sur la Justice Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mardi 28 mai 2024, au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio, l’ouverture du dialogue national sous le thème « Réforme et modernisation de la justice ». Dans son discours, le Président a remercié tous ceux qui ont marqué leur présence à cette rencontre, dont l'objectif est d'examiner les forces et faiblesses du système judiciaire sénégalais, pour trouver des solutions. Le peuple a son mot à dire sur la justice, selon le chef de l’État, d'où l'importance de ces échanges.

« Notre justice a besoin de refondation, non pas pour désigner des coupables, mais plutôt pour engager un débat lucide, posé et apaisant », a insisté le Président Bassirou Diomaye Faye, qui est revenu sur les thématiques, qui sont au nombre de neuf :

Le statut des magistrats ;

L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

La dématérialisation du service public de la justice ;

Le temps du procès pénal ;

Le régime de la sanction pénale ;

Le cadre juridique et institutionnel de l’administration pénitentiaire ;

Les conditions de détention et la préparation à la réinsertion sociale des détenus ;

Le régime de la privation de liberté ;

La prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi.



Après ces échanges, des commissions spécialisées dans la réforme et la modernisation de la Justice, seront mises en place, ainsi qu'une commission scientifique chargée de synthétiser les travaux. Le chef de l’État est revenu sur la plateforme « Jubbanti », mise en place pour assurer le bon fonctionnement de la Justice.



A retenir que le dialogue se déroule du 28 mai au 4 juin 2024.



