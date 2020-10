Diamniadio - Macky Sall assène: "L'autorité de l'Etat et la cohésion nationale ne sont pas négociables"

’’ Donner plus de moyens oui, donner plus de prérogatives oui, mais maintenir l’autorité de l’État n’est pas négociable. Maintenir l’intégrité territoriale et la cohésion nationale n’est pas négociable ’’, a-t-il déclaré devant les élus locaux, jeudi, à Diamniadio (30 km), lors de la Journée nationale de la décentralisation (JND).



S’exprimant devant plusieurs maires et présidents de Conseils départementaux, le Président Sall a indiqué qu’il ne ’’ faut pas que l’adversité politique transgresse le rôle fondamental de l’État central ’’.





’’ On ne décentralise pas par mimétisme institutionnel. La décentralisation doit corriger les limites de l’État (…) et veiller en même temps au maintien de l’autorité étatique, de l’intégrité territoriale et de la cohésion nationale ’’, a expliqué Macky Sall.



Il a rappelé que les collectivités territoriales sont des démembrements de l’État. ’’ Ce n’est pas parce qu’un maire a une couleur rouge, verte ou jaune que la collectivité a une couleur verte… Là, il faut être clair ! Vous êtes des démembrements de l’État. C’est une sorte de dialectique ’’, a poursuivi le chef de l’Etat.



Il a souligné que la décentralisation doit contribuer à la réalisation d’un développement économique et social aussi inclusif que possible sur l’étendue du territoire national, avec des réalisations dans le domaine de l’assainissement, de l’éducation, des services sportifs.