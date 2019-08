Diamniadio: Problème avec les fonctionnaires des sphères ministérielles

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019

Les fonctionnaires des sphères ministérielles de Diamniadio sont dans tous leurs états. Ils disent ne travailler que 4h par jour à cause de difficultés de transport entre Dakar et Diamniadio.



En plus d’un manque récurrent d’eau et la cherté du péage. De l’avis de leur porte-parole Bacary Faty, la restauration et l’absence d’un poste de santé sont aussi des problèmes.

