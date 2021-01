Diarry Sow est dans la même classe que Senghor Le temps s’est arrêté depuis quelques jours dans notre pays avec la disparition de Diary Sow, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019. Etudiante en classe préparatoire scientifique au Lycée Louis le Grand, elle a mis le pays dans la consternation. Et manifestement, il y a de quoi ! Cette fille surdouée est admise dans un établissement qui a accueilli des personnalités aussi remarquables que les Présidents Senghor et Pompidou, les philosophes Souleymane Bachir Diagne et Jean Paul Sartre ainsi que les célèbres poètes Victor Hugo et Charles Baudelaire.

Le Sénégal est actuellement pendu aux lèvres des enquêteurs français qui recherchent activement l’étudiante sénégalaise Diarry Sow qui a disparu depuis plus d’une semaine. Les raisons de cette médiatisation et de cette angoisse qui transparait dans les multiples messages qui fusent partout se justifient amplement. Car au-delà d’être une sénégalaise qui traverse une difficulté dans un pays étranger, Diary Sow est un génie qui suscite beaucoup d’espoir pour le pays.



Deux fois consécutives meilleure élève du Sénégal, elle est en train de suivre au Lycée Louis le Grand les pas de grandes personnalités qui ont marqué le monde. Etablissement d’enseignement secondaire supérieur public français créé en 1888, le Lycée Louis le Grand a eu à accueillir trois Présidents et 9 Premiers ministres de la 5ème République Française. En effet, Valéry Giscard d’Estaing, Georges Pompidou, Jacques Chirac sont tous passés par cet établissement. En plus d’eux, l’établissement a vu passer des Premiers ministres du pays de Marianne aussi emblématiques que Michel Rocard, Alain Juppé, l’actuel président du Conseil Constitutionnel français Laurent Fabius qui est jusque-là le plus jeune chef du gouvernement de la cinquième République (Il avait 38 ans quand Mitterrand le nommait en 1984 à Matignon).



Le Lycée Louis le Grand, classé en 2018 par le journal Le Figaro 3ème meilleur établissement de France, compte des pensionnaires aussi émérites que les écrivains Charles Baudelaire, Victor Hugo, Denis Diderot, Molière, Voltaire, Jacques Derrida, Romain Rolland et Jean Paul Sartre (ces deux derniers respectivement prix Nobel de littérature en 1915 et 1964), des sociologues comme Emile Durkheim et Pierre Bourdieu. D’autres prix Nobel comme Maurice Allais (Economie 1983) et Henry Becquerel ont fait leurs humanités dans cette école qui accueille plus de 1.800 pensionnaires.



DIARRY SOW, HERITIERE DE CESAIRE, SOULEYMANE BACHIR DIAGNE ET ABDOUL MBAYE



Comptant une quarantaine de classes, principalement scientifiques, le lycée Louis le Grand a accueilli aussi plusieurs personnalités africaines en général et sénégalaises en particulier. L’actuel président du Cameroun Paul Biya, le poète et chantre de la Négritude Aimé Césaire ont aussi fait leurs humanités dans l’école de Diarry Sow.



Au Sénégal, la jeune romancière a de brillants devanciers à Louis le Grand à commencer par le premier Président du Sénégal Léopold Sédar Senghor. Outre le chantre de la «Femme noire», l’établissement français a donné au Sénégal un Premier ministre en la personne de Abdoul Mbaye et l’un des 50 meilleurs penseurs du monde. En effet, le philosophe et enseignant à l’université de Colombia, Pr Souleymane Bachir Diagne, y a préparé un concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure. Il sera d’ailleurs le premier Sénégalais à intégrer cette prestigieuse école. Signalons par ailleurs que le lycée Louis le Grand compte une quarantaine de classes, principalement scientifiques. Il y a environ 920 élèves répartis dans 25 classes pour le second cycle et environ 900 étudiants répartis dans 21 classes préparatoires aux grandes écoles.



En ce qui concerne les classes préparatoires, le lycée accueille la filière scientifique, la filière littéraire (deux lettres supérieures - hypokhâgnes - et deux premières supérieures - khâgnes - A/L classique) et la filière économique (première et deuxième année).



