Dias et Sonko persona non grata au COUD

Jeudi 20 Décembre 2018

Ousmane Sonko et Barthelemy Dias sont déclarés persona non grata au campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar par le Directeur général du Coud, Dr Cheikh Oumar Hann. Ils sont soupçonnés de conduire une caravane aujourd’hui au campus.



Et la Direction du centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) compte s’opposer à toute manifestation politique dans la cité universitaire. Dans un communiqué, le Chef du département de la gestion des cités Universitaires et de la vie estudiantine, Khalifa Ababacar Diagne dit apprendre de «sources concordantes, le projet de deux hommes politiques consistant à défiler en caravane dans la cité universitaire pendant la journée du jeudi 20 décembre».



Il rappelle que les cités universitaires sont considérées comme un domaine privé et par conséquent, toute activité ou manifestation qui s’y déroule, doit faire, au préalable, l’objet d’une autorisation dûment signée par l’autorité habilitée. Ainsi la Direction du Coud met en garde les présumés initiateurs de ce dessein aux allures de provocation, qu’aucune violation de son espace ne sera tolérée.



L’As

