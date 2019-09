Diass: La gestion du maire décriée par les "patriotes" de Pastef Soucieux du développement de leur localité, les responsables du Parti Pastef de la commune de Diass ont dressé un tableau sombre de la gestion du maire Aliou Samba Ciss. à la tête de la municipalité depuis 17 ans , le maire n'a pas su modifer le visage de la commune de Diass, en pleine expansion avec les grands projets de l'Etat dans la zone.

"il est inadmissible qu'une commune prometteuse comme Diass ne puisse prendre les rampes de l'émergence avec autant d'opportunités à sa portée. Et pourtant, Diass souffre de problèmes d'eau ,d'assainissement, d'éclairage ,d'infrastructures," regrette Youssoufa Ciss coordonnateur de pastef dans la commune de Diass. Mr Ciss et ses camarades invitent le Maire à sortir par la grande porte. Pour eux, la mairie de Diass, qui est l'une des plus vieilles du département de Mbour, voire du Sénégal, peine à décoller.



Autres préoccupation soulevées par ces "patriotes" de Diass, c'est le foncier. Selon eux, l'Ofnac devrait ouvrir une enquête sérieuse et approfondie sur le foncier à Diass; car des conseillers et des courtiers, grâce au foncier, sont devenus millionnaires et vivent dans l'opulence face à la misére de leurs administrés.

