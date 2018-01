Diass - La route nationale n°1 barrée ce matin: Les populations contestent contre la Descos Les populations de Diass et ses environs refusent le fiktat de la Direction de surveillance et de contrôle de sols. Ladite direction interdit aux populations la construction d’immeubles sur le périmètre jouxtant l’Aéroport Blaise Diagne. Mais, refusant l’injonction de la Descos, les populations ont décidé ce matin, de barrer la route nationale n°1, pour protester contre cette décision.

Les populations de Diass ont paralysé ce matin la route nationale n°1, pour dénoncer les agissements de la Direction de surveillance et de contrôle de l’occupation de sols de Dakar (Descos). Lesdites populations, barrant la route ce matin pendant plus d’une heure, accusent le Dg de l’Aibd d’être derrière la Descos, qui interdit la construction de bâtiments et autres, dans les villages qui se trouvent à côté de l’Aéroport Blaise Diagne.



La Descos agit, dit-on, pour assurer la sécurité aéroportuaire. Malheureusement, les autochtones n’entendent de la même oreille cette interdiction. S'estimant lassées cette situation, qualifiée de forfaiture ou de forcing, elles décident de prendre leur destin en main.



D’après les contestataires, le Directeur général de l’Aibd, Abdoulaye Mbodj ne maîtrise pas le foncier de la zone. Très déterminées, ces mêmes populations promettent d’affronter sur le terrain, les agents de la Descos. Affaire à suivre...









