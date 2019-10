Diass - Le DG du COSEC pompe l'éducation et la santé: Le maire et ses conseillers aux abonnés absents

Pour se conformer au concepte "Ouby tey jang tey", le dg du Cosec, natif de Diass a pris les devants pour équiper les différents établissements scolaires de la commune. En presence des autorités académiques de la localité, l'occasion a été saisie par ces dernières pour saluer le geste noble de Mamadou Dione DG du COSEC.

Cet appui va considérablement améliorer les conditions d études des élèves de Diass. Mamadou Dione ne s est pas arrêté en si bon chemin, il a aussi remis du matériel médical aux différentes structures sanitaires de la localité, qui à leur tour, ont salué cet acte posé par MAMADOU Dione. Fait marquant de la cérémonie, aucun responsable de la mairie de Diass n a pris part à l événement.

