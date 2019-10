Diass - Le PS et "Bees du gnak" portent la candidature de Mamadou DIONE

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Même si l'on a pas une date exacte des élections locales à Diass, les différentes formations politiques nouent des stratégies et alliances pour faire quitter l'actuel maire Aliou samba CISS à la tête de la municipalité depuis 17 ans. Et pour ce faire des responsables du PS, du PDS et de "Bess du gnak" ont décidés de porter leurs choix sur le DG du Cosec Mamadou DIONE (natif de Diass).



D'ailleurs dans les prochains jours, ils feront face à la presse pour expliquer à l'opinion les raisons d'avoir porté la candidature de Mr Dione pour qu'il dirige la mairie de Diass.

A noter que l'actuel DG du COSEC a réuni plus de 70% de parrainages du Pdt Sall lors des élections présidentielles

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos