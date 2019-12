Diass: Le single qui dérange le maire et son fils

Après le son de Youssou Ndour qui occupe les conversations sur les réseaux sociaux, à Diass aussi une autre chanson du groupe de rap Rane jah garou et Big mo fait polémique à travers ce single.



Ces jeunes ont décrié la gestion "catastrophique" du maire Aliou Samba Ciss et de son fils Djiby Ciss, président du mouvement Solution qui veut remplacer son père à la tête de la mairie.



Une chanson qui n'est pas du goût du fils du maire, Djiby, qui selon nos informations, a décidé de porter plainte contre le groupe de rap pour diffamation et injures publiques.

