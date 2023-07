Dic: L’arrestation de Toussaint Manga et de Me Ngagne Demba Touré, ordonnée

La Division des investigations criminelles est aux trousses de deux autres membres de Pastef. Le procureur de la République a instruit au chef de la Dic de mettre la main sur Toussaint Manga et Me Ngagne Demba Touré.



D'après Seneweb, les hommes du commissaire Adramé Sarr sont à pied d’œuvre pour exécuter la saisine du parquet. Ces deux proches du leader de Pastef auraient tenu des propos incitant à l'insurrection.



Affaire à suivre...

