Diédhiou, Diabétologue et interniste à l’hôpital Abass Ndao: « Un diabétique qui a une glycémie inférieure à 0,8 ne doit pas jeûner » Diabétologue, le Professeur Demba Diédhiou recommande une évaluation pré-ramadan des patients atteints de diabète avant le Ramadan. Dans cet entretien avec le Soleil, l’enseignant-chercheur à l’Ucad prodigue quelques conseils pratiques.

Jeûne et diabète sont-ils compatibles ?



Un patient diabétique peut jeûner s’il présente un certain nombre de conditions. La première des conditions : il doit être équilibré avant de démarrer le Ramadan. Deuxièmement, il ne doit pas présenter une pathologie aigüe et évolutive. La troisième condition est que le patient ne doit pas être enceinte. Les autres conditions, qui ne sont pas obligatoires, c’est le traitement que le patient diabétique prend régulièrement.



Si le patient est sous insuline ou prend un certain nombre de médicaments mais, particulièrement, les insulines, on lui suggère de ne pas jeûner. Tous ces paramètres détaillés font partie d’une grille d’évaluation de tout patient diabétique, avant le Ramadan qui est le score de risque ou complication au cours du jeûne. Si le risque d’un sujet diabétique est élevé, il lui est déconseillé de jeûner.



Qu’est-ce qui doit changer dans le régime alimentaire d’un diabétique qui observe le jeûne ?



Il n’y a pas grand-chose qui change dans le régime du patient diabétique observant le jeûne. La seule chose qui change, ce sont les horaires des repas. Mais, en termes de règles et de discipline, par rapport à la personne diététique, notamment son activité physique, rien ne change. Évidemment, il reste un temps beaucoup plus prolongé où il ne prend pas un repas.



À quel moment, le diabétique doit rompre son jeûne ?



On considère que toute personne, qui a une glycémie inférieure à 0,8 gramme par litre avant le Ramadan, ne doit pas jeûner. Si dans la journée, la glycémie est inférieure à 0,7 gramme ou supérieure à 2,5, le patient doit rompre le jeûne. La seule chose qui peut changer, c’est le contrôle régulier de la glycémie pour détecter les circonstances pouvant nécessiter la rupture du jeûne parce que les complications redoutées sont l’hypoglycémie (baisse de la glycémie), hyperglycémie majeure et la réhydratation.



Quelques conseils pratiques…



Il faut être à l’écoute de son médecin. Il faut le consulter avant et pendant le Ramadan et, aller à l’hôpital s’il y a des difficultés. Maintenant, comme indiqué, le diabétique jeûneur ne doit surtout pas croire que le régime va changer. C’est le même régime et les mêmes restrictions que la personne doit observer avant, pendant et après le Ramadan.





