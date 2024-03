Diembéring : Le chavirement d’une pirogue fait un mort et une personne portée disparue

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Une personne a trouvé la mort et une autre est portée disparue, suite au chavirement d’une pirogue au large de la station balnéaire de Diembéring, dans la région de Ziguinchor (sud), a-t-on appris des responsables du quai de pêche de ce village, informe l'"Aps".



“ Une pirogue a chaviré ce mardi matin à l’embouchure du fleuve Casamance, au large des côtes de Diembéring, dans le département d’Oussouye ", a annoncé à l’"APS", Madiara Lakhone, président de l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal à Cap-Skirring et Diembéring.



“ Le bilan provisoire est d’un mort et un porté disparu ”, a-t-il dit, ajoutant que les opérations de secours vont se poursuivre jusqu’à demain, mercredi.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook