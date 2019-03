Dieynaba, mère du petit tué à Malika: « Ahmadou a été jeté dans un sac, c’est la dernière image que j’ai de mon garçon »

Quatre jours après la découverte macabre de son garçon de 3 ans, tué par strangulation, sa dépouille plongée dans un imposant sac abandonné sous les filaos qui longent la plage de Malika, la mère du petit, Dieynaba Baldé parle de la dernière qu’elle a de son enfant.



« Ahmadou a été jeté dans un sac en polystyrène bleu, noué autour de son cou. On l’a mis dans un sac. C’est la dernière image que j’ai de mon garçon. C’est un homme qui faisait son jogging qui l’a découvert et a mis au parfum un homme qui se trouvait dans les environs », a confié avec tristesse la maman du garçon tué.













L’Observateur



