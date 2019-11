Diffamation: Me Babacar Ndiaye sert une citation à Baba Tandian

Le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball (FSBB) n’a pas apprécié les révélations de Baba Tandian sur sa gestion. Me Babacar Ndiaye accuse son prédécesseur de diffamation et lui a servi une citation directe. Le patron du basket sénégalais réclame la rondelette somme de 150 millions Fcfa en guise de préjudice subi. Le quotidien «L’AS» n’a pas échappé à cette plainte puisqu’une citation a été par la même occasion envoyée à son directeur de publication.

