Diffamation contre Amina Poté : Kouthia fixé sur son sort, ce mercredi

À cause de la grève des travailleurs de la Justice, le 10 janvier dernier, le verdict dans l’affaire qui oppose l’humoriste Kouthia à son ex-collègue Amina Poté, a été prorogé pour aujourd’hui, mercredi, 24 janvier 2024. Le juge correctionnel de Dakar va, en principe, finalement trancher ce matin, cette affaire de diffamation et d’injures qu’elle lui reproche.



Lorsque l’affaire a été plaidée le mercredi 22 novembre 2023, le procureur avait requis l’application de la loi pénale contre Kouthia. Amina Poté pour sa part, représentée par son avocat, avait réclamé le franc symbolique. Cette histoire est née à la suite d’audios qui ont fuité sur les réseaux sociaux et dans lesquels, Kouthia traitait de lesbienne l’animatrice de l’émission « Setu Bi », diffusée sur la Tfm.



Ce qu’il avait réfuté lors de l’audience, en soutenant que cette voix qu’on lui prêtait n’est pas la sienne. Il persistait à dire que tout ceci n’était qu’un plan ourdi par son-ex épouse, qui avait promis de se venger de lui.