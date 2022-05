Diffamation et injures : Plainte de dignitaires mourides contre Cheikh Oumar Diagne

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mai 2022 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Oumar Diagne n’est pas sorti de l’auberge. Alors qu’il est en détention depuis quelques semaines suite à une plainte de Me Djibril War, pour diffamation et injures publiques, une nouvelle plainte vient de s’abattre sur lui. Et, elle est l’œuvre de «Serigne Abdou Mbacké, fils de Serigne Souhayibou ibn khadimou Rassoul et 36 autres guides religieux mourides et descendants de guides religieux mourides». En effet, lit-on dans la plainte déposée le 17 mai 2022 à la Brigade des affaires générales (Bag), démembrement de la division des investigations criminelles (Dic). Il s’agit précisément, selon leur avocat, Me Soulèye Macodou Fall, Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Paris, d’une affaire gravissime. Il estime que, l’enseignant chercheur a «dans un premier temps, posté sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il profère de façon réitérée des propos injurieux et diffamatoires à l’endroit de Cheikh Ahmadou Bamba, de guides religieux mourides, de leurs descendants et de leurs disciples».



D'aprés Bes bi, Me Fall rappelle que cette première plainte déposée par l’Association Xudamoul Xadim contre Cheikh Oumar Diagne «n’ayant pas prospéré», ce dernier a «récidivé dans une vidéo publiée sur YouTube, qui affichait déjà au mois de mars 2022, plus de 33.000 vues». Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a demandé l’ouverture d’une enquête. Et c’est dans ce cadre, informe-t-on, que «l’un des mandants, est attendu ce jeudi 19 mai» pour la confirmation de cette plainte collective et le dépôt des enregistrements vidéos incriminés.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook