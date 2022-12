Diffamé pour vol d’ordinateur : I. Mendy tend un guet-apens à son voisin et l’assomme Le vendeur de véhicules I. Mendy voulait se faire justice soi-même. Accusé de recel d’ordinateur par son voisin M. Sène, il a décidé de prendre sa revanche. Ayant eu des remords, ce dernier s’est rétracté. C’est ainsi que I. Mendy a été libéré.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 15:50

Au lieu de le traduire en justice pour diffamation, le mis en cause a décidé de régler ce problème à sa manière. Ainsi, le prévenu a tendu un guet-apens à son voisin et lui a asséné plusieurs coups de poing jusqu'à ce qu’il s’évanouisse.



La victime n’a dû son salut qu’aux riverains qui sont venus le secourir de justesse, en l’acheminant à l’hôpital. Il revient avec un certificat médical de 60 jours et dépose une plainte.



Le dossier a été enrôlé hier, devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar statuant en matière de flagrants délits. Revenant sur le jour des faits, I. Mendy renseigne cette nuit-là, qu'il était parti à la recherche de la victime, à bord de sa voiture et lorsqu’il l’a croisée, ils se sont bagarrés.



Toutefois, face au procureur, le prévenu dit avoir agi sous l'emprise de la colère, parce que le plaignant raconte des histoires. L’avocat de la défense, Me Abdoulaye Tall a rappelé que c’est la partie civile qui s'est présentée dans le bureau du substitut du procureur, pour témoigner avoir pardonné son client. La famille du prévenu a pris en charge tous les frais médicaux, a-t-il précisé.



Le tribunal a condamné I. Mendy à 6 mois, assortis de sursis.



