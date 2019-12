Différend Bocar Samba Dièye-CBAO : Abdoulaye Mbaye accusé de délinquance financière Le différend entre Bocar Samba Dièye et la Cbao portant sur 7 milliards et qui date de 2008 relève de la « délinquance financière orchestrée par Abdoul Mbaye », selon l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) qui tenait une conférence de presse, hier, avec le célèbre importateur de riz.

Selon l’Acsif, il s’agit d’une affaire de faux et d’imitation de signature de la part de la banque. « La banque sait que je ne lui dois rien », a pour sa part déclaré Bocar Samba Dièye. L’Acsif a annoncé qu’elle va saisir l’Etat du Sénégal, le Royaume du Maroc et l’Assemblée nationale pour que cette affaire soit tirée au clair.

