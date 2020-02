Différend Cbao-Bocar Samba Dièye : la Cour suprême annonce l’annulation de la traite La Cour suprême a décidé d'annuler la traite de plus 7 milliards de F Cfa pour laquelle la banque la CBAO avait saisi des biens de Bocar Samba Dièye. C’est ce qu’a déclaré, hier vendredi, Awa Guèye, lors d’une conférence de presse, représentant Me Assane Dioma Ndiaye, avocat du commerçant. L'affaire est renvoyée au tribunal de Thiès pour le 31 mars prochain. ‘’La Cbao a profité de la non compréhension des écrits de monsieur Bocar Samba Dièye pour lui faire signer un protocole d'accord pour une traite qui n'avait pas eu lieu. Un procédé illégal. C’est pour quoi la cour suprême a décidé d’annuler la traite’’, a déclaré, à cet effet, Awa Guèye.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 07:32 | | 0 commentaire(s)|



