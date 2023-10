Différend Coalition Sonko 2024-Dge, à propos des fiches de parrainage : La Cour suprême déboute Ousmane Sonko

La défense d’Ousmane Sonko n’a pas eu finalement gain de cause ,devant la Chambre administrative de la Cour Suprême qui examinait hier, vendredi, son recours en référé-liberté ,aux fins d’annuler le refus de la DGE de lui remettre des fiches de parrainage. Après près de 5h d’audience, le juge des référés de la Cour suprême de Dakar, statuant sur la requête de Ousmane Sonko sur le « refus » d’attribution des fiches de collecte de parrainage, a déclaré le recours irrecevable. Même si la Procureure générale a émis un réquisitoire estimant qu’il y’ bien urgence par rapport à la date limite et que la Direction générale des élections ne doit priver à un citoyen de disposer de ses fiches de parrainage, le juge des référés a finalement rejeté la requête, renseigne "Sud Quotidien".



Pour rappel, la Direction générale des élections (Dge) avait recalé, le vendredi 29 septembre 2023, le mandataire national et coordonnateur national du parrainage du candidat de la coalition «Sonko Président 2024». Venu prendre part à la séance de remise et d’information des fiches de collecte des parrainages, organisée au profit des partis politiques, coalitions de partis et mouvements indépendants, désireux de présenter des candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024 par cette structure du ministère de l’Intérieur, Ayib Daffé s’était vu refuser les précieuses fiches de collecte des parrainages. En réplique, la défense d'Ousmane Sonko avait introduit au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême, un recours de référé-liberté.