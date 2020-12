Différend Idy/ Déthié Fall : Pape Samba Sène, Directeur du journal " L'Évidence", disposé à offrir sa médiation...

Le Directeur du quotidien " L'Évidence" en prophète de la paix. Pape Samba Sène, puis que c'est de lui qu'il s'agit, se dit prêt à œuvrer pour rapporocher les positions distantes entre le Président du parti " Rewmi", Idrissa et son ex- numéro, le député Déthié Fall. A en croire nos sources, l'ancien du journal" L'As" à Kaolack est en passe de mener des manœuvres fermes pour la paix des braves:"La politique se nourrit de la crise mais, la crise , elle, ne nourrit pas les hommes. Idy et Déthié Fall sont tous de hautes personnalités du Sénégal et je pense que leur bonne entente ne pourrait qu' être bénéfique pour le peuple. Malheureusement, des gens cherchent à creuser le fossé mais, ce sera peine perdue.Moi, personnellement, je vais m'investir pour leurs retrouvailles", a laissé entendre le Président du mouvement citoyen WAR.

