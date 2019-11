Différend avec Canal+ : La Cour d'appel blanchit Excaf

L'étau se desserre autour des héritiers de feu Ben Bass Diagne, fondateur du Groupe Excaf. La Cour d'appel de Dakar a infirmé la décision du tribunal de commerce qui avait condamné Excaf à payer 650 millions à Canal+ et Sport Tv pour reprise illégal de leur signal.



Selon Le Quotidien qui donne l'information dans sa livraison de ce mercredi, Canal+ et Sport Tv ont été déboutées de toutes leurs demandes considérées par le juge "comme mal fondées". L'affaire a été évoquée, rapporte le journal, lundi dernier.



Les deux sociétés ont aussi été condamnées à payer solidairement à Excaf Telecom 10 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour rappel, Canal+ a initié une procédure d'exécution contre le groupe de presse qui lui doit de l'argent.

