Différend avec Oumy Thiam : Aramine Mbacké, arrêté par la Section de Recherches L’ancien Directeur général de Dangote, Aramine Mbacké, a été arrêté, hier, par la Section de Recherches, qui a exécuté la contrainte par corps sollicitée par la femme d'affaires Oumy Thiam qui lui réclame 57 millions de Fcfa, selon Les Echos. Aramine Mbacké est poursuivi par la femme d'affaires pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 537 millions de Fcfa. Il a été reconnu coupable, le 16 février 2017, avant d’être condamné à un an de prison avec sursis. La femme d’affaires qui n’arrive pas à rentrer dans ses fonds, avait demandé la contraindre par corps contre Aramine Mbacké pour l’obliger à honorer cette créance.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 08:25



