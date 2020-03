Différend avec Oumy Thiam : Aramine Mbacké n’a toujours payé les 175 millions FCFA La libération de l’ancien Directeur général de Dangoté Sénégal était annoncée comme imminente. Parce que l’homme d’affaires avait promis de payer la somme de 175 millions de francs FCFA, suite à un arrangement. Mais il peine toujours à respecter cet accord trouvé avec la dame Oumy Thiam pour recouvrer la liberté, selon Le Soleil. L’audience a été, ainsi, renvoyée à vendredi prochain et Aramine Mbacké reste en prison en attendant. L’ex Dg de Dangote est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur plus de 537 millions de Fcfa au préjudice de la femme d’affaires. Il a été reconnu coupable, le 16 février 2017 et condamné à un an de prison avec sursis, souligne le journal.

