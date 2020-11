Differend avec le juge Yaya Amadou Dia: Le juge Ousmane Kane sanctionné

Hier, le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature a infligé un blâme au magistrat Ousmane Kane. C'est du moins ce que révèle LeQuotidien dans sa livraison d'aujourd'hui. Le journal de rappeler que le Premier président de la Cour d’Appel de Kaolack a été jugé et condamné pour avoir tenu une conférence de presse en réponse au juge Yaya Amadou Dia, qui l’avait accusé de «corruption et d’avoir libéré un criminel».



Selon une source du journal, cette décision du Conseil de discipline suscite un tollé au niveau de la justice, notamment au sein du corps. Plusieurs raisons justifient ce cri d’indignation. En effet, Ousmane Kane, au lieu d’être entendu par l’Inspection générale de l’administration de la justice (Igaj) en tant que plaignant comme il s’était présenté, il a été interrogé comme plaignant mais les conclusions de l’Igaj ont retenu la nécessité de le poursuivre. Alors que le juge Yaya Amadou Dia a déféré en compagnie de ses avocats devant l’Igaj, Ousmane Kane n’a pas eu cette possibilité. Parce qu’il a été convoqué comme plaignant. Dans ce renversement de situation, l’Igaj ne lui a donc pas permis de bien se défendre.



Ousmane Kane a la possibilité d’attaquer devant la Cour de cassation



Le Conseil de discipline condamne Ousmane Kane pour avoir organisé la conférence de presse mais ce qu’il faut savoir est qu’avant son face-à-face avec les journalistes, il avait au préalable requis et obtenu l’autorisation expresse du ministre de la Justice, Me Malick Sall. D’ailleurs dans son rapport, l’Igaj reconnaît que le Premier président de la Cour d’Appel de Kaolack avait informé la Chancellerie de ce projet de point de presse et obtenu son accord.



«Le but visé par l’initiateur était de rétablir les faits et préserver son honneur, celui des collègues et de la Cour injustement attaqués, ce en réponse, à la publication dans les médias de la lettre incendiaire et outrageante de Yaya Amadou Dia», détaille ledit rapport.



Autre élément qui montre que Ousmane Kane a eu l’onction de sa hiérarchie avant son face-à-face avec la presse, c’est la présence du Procureur général de la Cour d’appel. Et après tout, il s’est retrouvé, ce jeudi, condamné pour cette «faute».

Maintenant les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire sont susceptibles de voie de recours devant la Cour de cassation. Mais Ousmane Kane n’a pas encore révélé ses intentions. Toutefois, on peut s’attendre à un recours de sa part devant ladite Cour.

