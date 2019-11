Différent avec Baidy Agne, le récit poignant de Samba Niang Sur sa Page Facebook, le champion du Sénégal de Golf avait publié un long texte et une vidéo pour expliquer son différent avec le président de l'instance dirigeante du Golf au Sénégal. Une alerte qui date du 17 novembre passé.

Bonjour.



Je crois qu'il serai bien que je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas.

Je m'appelle Samba Niang plus connu sous le nom de Papi.

Cela fait 28 ans que je joue au golf. Je suis professionnel international de golf depuis 11 ans. Les 16 dernières années j'ai fait flotter très haut le drapeau du Sénégal dans plus 40 pays a travers le monde avec dignité à mes propres frais avec l'aide de ma famille et de mes amis. je n'ai jamais reçu aucune aide ni de la fédération ni de n'importe quel gouvernement .

Je suis aussi fondateur de SÉNÉGAL GOLF LEAGUE. Une initiative qui vise à développer le golf au Sénégal. Nous avons organisé 15 tournois en 6 mois, nous donnons des cours gratuits tous les dimanches et nous avons fait la rénovation du Golf des Almadies avec nos propres moyens ce qui a permis de pouvoir organiser cet open.

Cela fais 5 ans que je n'ai pas participé a l'open du Sénégal et je suis aujourd’hui triple champion de l'open du senegal auquel je n'ai participé que 4 fois.

Mais avant tout je suis un sénégalais qui a tout donné a son pays.

J'aimerai remercier toute ma famille pour leur soutien inconditionnel. Mon père qui m'a mis au golf qui m'a appris a taper tout droit! qui ne s’arrête jamais de m'encourager et de me guider tous les jours par ses mots mais surtout par ses actions.

Vous savez la manière la plus efficaces d’être un leader c'est par les actions et non par la parole. Alors merci papa de toujours montrer le bon exemple.

Ma victoire aujourd’hui je la dois à plusieurs personnes, les membres du club qui m'on toujours encouragé mais aussi ceux qui m'ont combattu par tous les moyens. ils se reconnaîtrons. Vous savez tout n'est que énergie dans cet univers. qu'elle soit positive ou négative elle reste de l’énergie il faut juste savoir comment l'utiliser de manière efficace afin de la rendre bénéfique. Je remercie aussi le staff du club et les caddies qui m'encouragent tous les jours.

Mais cette victoire je la dois surtout au travail à la discipline et à la droiture.



J'aimerai maintenant m’adresser directement au Ministre des Sports, vous qui êtes la plus haute autorité du sport dans ce pays. Et j'aimerais que vous transmettez ce message a Mr le Président de la république Macky Sall. Je ne pourrais pas me permettre de rater cette occasion de vous faire savoir la réalité du golf au Sénégal.

Cela fait deux ans qu'on a pas eu de tournoi de la fédération. Mais je crois que vous êtes mieux informé que moi que le senegal n'a pas de fédération de golf en tant que tel.

Le mandat de cet équipe est terminé depuis 2015. On a ni assemblée générale depuis 2015 ni plan ni programme ni objectif et aucune communication entre l’équipe de Baidy Agne et les golfeurs donc j'aimerai que vous nous éclairez sur la légitimité de ceux qui déclarent représenter les golfeurs du Sénégal parce que ce ne sont pas nous les golfeurs qui les avons choisi. Peut être que c'est vous qui les avez choisi. Si c'est le cas nous aimerons vous demander sur quelles bases et selon quelles critères ils ont été choisi parce que leur bilan depuis 2012 est plus que catastrophique.



D'accord on a organiser 5 tournois en 7 ans. Il n'y a pas de quoi être fier, Avant 2012 on avait une moyenne de 20 tournois par ans. Mais appart ça on a toujours pas de championnat national, pas d’Académie fédérale pas d’équipe nationale pas d’équipe junior pas d’équipe féminine. On a jamais participé à aucun championnat du monde et on a pas de nouveaux golf ou de nouveaux golfeurs. Il n'y a absolument rien de concret. Ça ce sont les bases de tout développement du golf.

Mis a appart leur incompétence et leur illégitimité ces gens qui représentent la fédération aujourd’hui sont des magouilleurs et des truands. En 2014 quand j'ai créé ma marque de golf et que j'ai produit les vêtements de l’équipe de joueurs qu'ils pressentaient pendant l'open ils ont voulu que je leur fasse une fausse facture gonflée pour pouvoir justifier leur dépenses auprès du ministère. Un demande que Mme Youhanidou Wane ( du service commercial de l'ambassade des Etats unis) m'a faite par le billet de son email de l'ambassade et dont j'ai les preuves, une demande que j'ai refusé et dénoncé ce qui m'a valu toute sorte de manœuvres pour essayer de me nuire : des lettres de suspension des menaces etc...

Hier pendant mon discours à la remise des prix de l'open du Sénégal, j'ai été agressé par Baidy Agne en état d'ivresse alors que je n'ai fait que me présenter.



Pour terminer je répète ce que j'avais dit devant le ministre des sports en 2013 quand j'ai gagné l'open pour la 2eme fois. Nous avons des experts diplômé dans le domaine du golf (j'en suis un)il y en a beaucoup d'autre dans le monde qui sont la et qui n'attende que d’être impliqué dans la gestion du golf sénégalais et à aider leur pays mais à condition que ça soit du serieu. Je suis sure que vous ne confiez pas votre santé à un mécanicien ou à menuisier aussi noble soit leur métiers. Alors pourquoi confier le golf à des novices. Tout d'abord le Sénégal a besoin d'une VRAI fédération d'un VRAI comité légalement constitué et légitime voté par les acteurs du golf et qui soit capable non seulement de fédérer tous les acteurs mais aussi capable de mettre en place un plan pour développer ce sport parce qu’on a ni plan ni programme. Je défie quiconque de venir nous montrer un seul plan. Ce qui ce passe avec l'administration du golf au Sénégal C'EST UNE ABERRATION. Moi qui représente ce sport au niveau international je peux vous dire que ces gens qui nous représentent sont pris pour des rigolos partout ou je vais.



Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dise que "voila c'est le senegal c'est comme ça" ceux qui disent ça c'est peut être leur Sénégal à eux mais ce n'est pas notre Sénégal à nous et je suis sur que ce n'est pas le SÉNÉGAL EMMERGENT dont parle le président de la république.

Je m'excuse si mon discours ne plait pas a tout le monde mais je ne suis pas la pour plaire a tout le monde mais je suis la que pour le développement du golf au Sénégal.



Merci beaucoup.

