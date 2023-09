Difficile accès à l'eau et cherté de l'électricité à Thionck-Essyl : L’alerte de l’Union des consommateurs

Selon Ibrahima Dramé, président de l’Union nationale des consommateurs du Sénégal, depuis plusieurs mois, Aquaren Suarl ne respecte plus ses obligations contractuelles en matière de fourniture d’eau potable dans cette localité. Les habitants subissent des coupures fréquentes et prolongées, des pénuries chroniques, des facturations abusives. À cela s’ajoute le problème de la qualité des compteurs, celui de la cherté du mètre cube (270 FCfa) et également la qualité de l’eau qui n’est pas des meilleures. Ces pratiques, dit-il, sont inacceptables et portent atteinte aux droits fondamentaux des citoyens à l’accès à l’eau, à la dignité et à la sécurité.



Les concessionnaires, dénonce-t-il, ne communiquent pas avec leurs clients, à qui ils refusent de délivrer certaines informations, y compris les autorités de la commune ainsi que nos responsables de la section communale de l’UNCS de Thionck-Essyl. À la place, celles-ci reçoivent des menaces et des intimidations.



En atteste les citations directes remises à titre individuel, à leurs responsables locaux de Thionck-Essyl, en lieu et place de l’organisation qu’ils représentent pour la défense des intérêts des consommateurs. Par ailleurs, ce procès est prévu ce mercredi 13 septembre au Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor. “ Nous le disons clairement, l’UNCS, en tant qu’organisation et dans sa globalité, en relation avec les populations de Thionck-Essyl, reste debout et fera face à Aquaren.



Nous ne ménagerons aucun effort et utiliserons tous les moyens légaux pour la défense des intérêts matériels et moraux des populations de Thionck-Essyl, pour ainsi sortir d’affaire nos vaillants responsables investis de la mission de servir leur communauté, qui ne doivent pas être intimidés par un privé voulant vaille que vaille s’enrichir et ainsi, assoiffer les populations ”, dit-il.



Ibrahima Dramé d’ajouter : “ L’eau étant vitale, ces personnes étant investies de cette mission pour l’Union nationale des consommateurs du Sénégal qu’ils représentent dans la localité, ont agi par pur état de nécessité. Sous ce rapport et de manière plus large, nous appelons les autorités compétentes à ouvrir une enquête sur les responsabilités d’Aquaren Suarl dans cette situation et à sanctionner les éventuels manquements à la loi. Nous demandons également à l’Ofor de mettre fin au contrat qui le lie à Aquaren et de prendre les mesures nécessaires pour assurer un service public de qualité aux populations de Thionck-Essyl ”.



Dans la commune de Diawara, poursuit-il, les problèmes sont pires. “ Les populations restent souvent deux jours sans voir le liquide précieux couler de leurs robinets. Les rares quantités d'eau qui parviennent à la population, sont impropres à la consommation domestique, l'unité de potabilisation de l'eau du fleuve déverse celle-ci dans le réseau, sans aucun traitement préalable ”, déplore le président des consommateurs sénégalais.



Cherté des compteurs Woyofal



Ibrahima Dramé a aussi abordé la cherté des compteurs Woyofal, qui alimente les débats ces derniers temps. “ Les compteurs dits Woyofal, comme son nom l’indique, à l’origine, étaient prévus pour alléger les consommateurs. Malheureusement, ils ont alourdi les charges des familles, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne répondent plus aux attentes des usagers qui en souffrent énormément.



L’UNCS demande à la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE), en tant que responsable du contrôle de la tarification, de se saisir de la question et d’y apporter des correctifs nécessaires, avant que cela n’entraine des foyers de tensions dans le pays. Nous sommes dans notre rôle, en tant qu’organisation de défense des consommateurs. L’alerte est lancée et à l’État, à travers les ministères du Commerce et de l’Énergie, de prendre les mesures appropriées pour soulager les populations ”, déclare M. Dramé.













EnQuête