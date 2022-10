Difficiles conditions de travail au parc à Sicap Mbao : Les jeunes éleveurs du Sénégal râlent et traînent le comité de gestion dans la boue… Rien ne va plus au parc des gros ruminants de Diamaguène Sicap Mbao. La tension y est palpable. Les jeunes éleveurs du Sénégal, dirigé par El Malick Kâ, sont rouges de colère. Ils dénoncent avec fermeté leurs dures conditions de travail au parc des gros ruminants de Diamaguène Sicap Mbao. Ils ont tenu, hier, une conférence de presse sur les lieux, mais sous haute surveillance policière.

Selon El Malick Kâ, ils travaillent dans des conditions très difficiles.

«Chaque jour, des recettes sont collectées. Mais l’argent est mal utilisé. Les installations qui sont dans ce foirail sont vétustes. Nous exigeons une gestion inclusive et transparente», peste El Hadji Malick Kâ, président des jeunes éleveurs du Sénégal et conseiller spécial à la présidence de la République.



Ils ont profité aussi de leur rencontre pour réclamer la baisse des taxes. «Les taxes sont vraiment chères. Nous payons entre 500 et 2000 Cfa. Les vaches, même pour boire, le comité de gestion nous fait payer. Pensez-vous que cela est normal ?», s’interroge-t-il. À l’en croire, aujourd’hui, rien ne marche au parc des gros ruminants de Diamaguène Sicap Mbao, parce que, dit-il, le comité de gestion ne joue pas pleinement son rôle.



Par ailleurs, parlant du programme «Xéyu Ndaw yi», El Malick Kâ et ses camarades aappelle le gouvernement du Sénégal à prendre en compte le secteur de l’élevage dans ce programme. Les jeunes qui évoluent dans le secteur de l’élevage, particulièrement dans le secteur des ruminants, doivent bénéficier des subventions que l’État octroie.

À travers le projet «Xéyu Ndaw Yi» aussi, nous réclamons un quota pour le secteur de l’élevage. Nous invitons également le gouvernement à subventionner l’aliment de bétail qui coûte trop cher», plaide M. Kâ

