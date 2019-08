Difficiles conditions de vie et de travail : Les travailleurs des bus Tata promettent une grève

Le syndicat des travailleurs de l'Association pour le financement des transports urbains (AFTU) annonce une grève de trois jours. Ces derniers, s’engageant dans cette volonté de partir en grève, n’ont pas donné de date précise.



Mais, ils dénoncent leurs difficiles conditions de vie et de travail, tout en regrettant l’absence de contrats de travail.



Ainsi, ils annoncent une grève générale en début septembre pour demander la signature de leurs contrats.



Leur porte-parole, Oumar Seck Diop, évoquant la menace de paralysie du système, interpelle les autorités étatiques pour une solution.



