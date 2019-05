Difficultés à la SN-HLM: les travailleurs vont s’immoler devant le Palais... La Société nationale des Habitations à loyer modéré (SN-HLM) est à l’agonie. C’est du moins l’avis de l’intersyndical des travailleurs qui met l’Etat sur le banc des accusés. Ses membres menacent de s’immoler devant le Palais, si le Gouvernement ne réagit pas très vite.

La situation de SN-HLM est désastreuse. C’est ce qu’a fait savoir l’intersyndical de ses travailleurs qui a tenu un sit-in ce vendredi 17 mai pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail.



À en croire les syndicalistes, l’Etat les a laissés en rade et les a mis dans cette situation. «La société ne bénéficie pas de subvention, ses terres dont 25 hectares à Diamniadio sont confisquées, et un taxe en impôt de plus de 4 milliards », listent-ils.



Pis, ils informent qu’ils risquent de ne pas percevoir leur salaire le mois prochain (Juin, ndlr). Ibrahima Camara, leur Secrétaire général, accuse la direction de mauvaise gestion. « La direction passe tout son temps à voyager à acheter des voitures de luxe à des coups exorbitants », peste-t-il.



Très remontés contre le Gouvernement en place, ces travailleurs exigent la suppression de l’agence de Dakar, qui, selon eux, « n’a pas d’utilité ». Ils menacent de s’immoler par le feu devant le Palais, si l’Etat ne réagit pas très vite.



Pressafik



