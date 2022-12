Difficultés d’obtention des visas : Le Ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, rassure Dakar et Paris vont signer prochainement, un accord-cadre dans les domaines de la mobilité et de la sécurité. L’annonce a été faite, hier, par le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, lors de sa visite officielle à Dakar, pour consolider le partenariat franco-sénégalais dans les domaines de la sécurité intérieure, des questions migratoires et de la gestion des grands événements sportifs.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Décembre 2022 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

« Avec mon homologue sénégalais Antoine Diome, nous sommes convenus de renforcer davantage notre coopération dans les domaines de la mobilité et de la sécurité. Nous signerons un accord-cadre sur l’ensemble de ces thématiques, dans les prochains mois à Paris.



Nous sommes attentifs à ce que les Sénégalais qui souhaitent se rendre en France puissent déposer leurs demandes de visas dans de bonnes conditions. Bravo aux agents du consulat de France », a déclaré le ministre français sur Twitter, après sa visite au centre de dépôt de demande de visas de Dakar.



Il s’est aussi rendu au ministère de l’Intérieur? où il s’est entretenu avec son homologue sénégalais, Antoine Félix Diome.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook