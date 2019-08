Diffusion de données personnelles : ce qu’en dit la loi Le commissaire Bara Sankharé a été perdu par les images captées par la vidéosurveillance de la pharmacie Fadilou Mbacké largement diffusées sur les réseaux sociaux et les sites d’informations sur le Net.

Toutefois, selon le conseiller juridique de l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie), la prise et la diffusions de ces données personnelles sont régies par la loi.

« D’abord il faut faire une demande avant d’installer des vidéos dans son service ou officine. Ensuite, il faut avertir le public de manière visible de l’existence de vidéosurveillance sur les lieux », informe Mouhamed Lô sur la RFM.

Qui ajoute, « il faut garder ces données pendant une durée d’un mois avant de pouvoir les publier. Même la police doit faire une réquisition, avant de pouvoir consulter ces images ».

Et de conclure, « les diffuseurs de ces données personnelles, de même que les sites qui les reprennent, encourent la même peine ».



