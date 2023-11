Diffusion de fausses nouvelles et diffamation : Le PDG de la bergerie Galoya traîne Ousseynou Seck “Akhenaton” en justice Oumar Kane dit “Abou Kane” a porté plainte au niveau de la Division spéciale de la cybercriminalité contre Ousseynou Seck alias “Akhenaton”, un Sénégalais qui réside en France, pour les délits de diffusion de faus-ses nouvelles et diffamation prévus et punis par les dispositions de l'article 255 et 258 du Code pénal.



Selon les sources du quotidien « EnQuête » qui relaie l’info, Ousseynou Seck a publié un audio de plus de six minutes sur les réseaux sociaux, dans lequel il a fait des révélations sur le propriétaire de la bergerie Galoya.



Il y déclare que parmi les personnes qui ont brûlé le bus Tata à Yarakh, il y a le fils du plaignant. Akhenaton ajoute qu’Abou Kane est un prête-nom d’Amadou Ba, actuel Premier ministre.



Il affirme que le PM est le propriétaire de la bergerie Galoya. L’avocat du plaignant considère que “ces déclarations sont totalement fausses et portent gravement atteinte à l'honneur et la réputation d'Abou Kane, et propriétaire de la bergerie Galoya.



« Que plus décisivement (leur) mandant a constaté que cet audio a fait l'objet d'un montage vidéo par une tierce personne en utilisant les vidéos des journées portes ouvertes des Bergeries Galoya, organisées du 26 au 29 octobre 2023 au musée des Civilisations noires à Dakar. Que la diffusion de ces audio et vidéo sur les réseaux sociaux sont d’Abou Kane et produisent des conséquences sur son activité dans l'élevage », indique-t-il dans la plainte



