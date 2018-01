Diffusion de la Coupe du Monde 2018 : You sort le gros chèque et casse le monopole de la Rts

Youssou Ndour n’a pas lésiné sur les moyens pour ravir à la RTS (télévision nationale) le monopole sur les droits de diffusion de la Coupe du Monde 2018. Grace à un partenariat avec Kwese Free Sport et Africa News, le patron du Groupe Futur Média a mis sur la table un chèque dont le montant n’a pas été révélé, informe le journal Record . La diffusion des 32 matches de la compétition sera faite le biais de L’Obs Tv, la nouvelle chaîne à vocation panafricaine du groupe Futur média. Le chanteur et homme d’affaires, ne s’est par arrêter là. Il a aussi décroché les droits de retransmission de la Premier league anglaise, la Coupe du Roi d’Espagne ainsi que les Championnats argentin et brésilien.



