Diffusion de la liste / Amadou Ba: "Un Gouvernement de combat, oubi tay liguey tayl" Coup de tonnerre après la diffusion de la liste du nouveau gouvernement. Si certains cadres de l'APR ont sauté comme Matar Ba et Abdou Karim Sall, de nouvelles têtes sont arrivées avec la présence de huit (8) femmes et des jeunes.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Septembre 2022 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|

La nouveauté est qu'il y a désormais un Ministère de l'Economie qui va travailler en étroite collaboration avec le ministère des Finances.



Le Premier Ministre, fraîchement nommé estime que ce gouvernement est "un gouvernement de combat, opérationnel dès demain. Les passations de service se feront dès lundi car tout le monde est impliqué. Il y en a qui sont prêts à travailler dès demain", a-t-il.



Pour reprendre le slogan des enseignants, il affirme que "oubi tay, liguey tay" est bien possible. A remarquer le retour de Aly Ngouille Ndiaye à l'Agriculture, Aliou Sow, mais aussi l'éjection de Matar Ba au département de Sports, de Abdou Karim Sall et tant d'autres.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook