Diffusion de vidéos compromettantes: Le désespoir d’une jeune femme menacée par son ex-petit ami Des menaces de diffusion sur Internet et les réseaux sociaux de vidéos compromettantes enregistrées par son ex-petit ami. Voilà une situation qui donne des insomnies à czrrz jeune femme. Celle-ci, finalement à bout, a fini par se rapprocher de la Commission de protection des données personnelles (Cdp). Et c’était pour signaler des menaces proférées contre elle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2019 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Les menaces portaient sur la divulgation sur Internet et les réseaux sociaux de vidéos compromettantes. La Cdp jouant sa partition, comme le lui permet la loi, dit avoir «appelé la personne mise en cause, qui a d’abord nié les faits, avant d’avouer qu’elle ne détenait pas de vidéos. Pour clôturer le dossier, il a été rappelé à l’auteur des menaces, le caractère délictuel de son acte et les sanctions prévues par la loi».











DAKARACTU

