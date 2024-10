Digitalisation de la distribution des subventions agricoles : Le ministère de l’Agriculture et la Société financière internationale unissent leurs forces

Adou Faye Face à ces défis, l' Ifc - International Finance Corporation - Société financière internationale est fière de s'associer avec le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage Masae du Sénégal pour soutenir la digitalisation de la distribution des subventions agricoles. Cette initiative, explique-t-on, vise à garantir une allocation des fonds plus rapide et adaptée aux cycles agricoles, tout en garantissant la traçabilité des intrants dans des chaînes de valeur clés comme l'arachide, le maïs, le niébé et le riz.Ifc bénéficie d'une solide expérience dans la digitalisation des paiements agricoles, ayant soutenu des banques, fintechs et autres acteurs dans la mise en place de solutions de paiement numérique en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Ce projet s'appuie également sur l'expérience de la Banque mondiale, qui a déjà soutenu le MASAE pour un projet pilote de digitalisation de la distribution des subventions agricoles.«Nous sommes convaincus que ce projet, qui illustre le leadership inspirant de Dr Mabouba Diagne , Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, renforcera durablement la productivité agricole et soutiendra les objectifs de souveraineté alimentaire du pays, conformément à l'ambitieuse « Vision Sénégal 2050 », lit-on dans la publication.





Source : Au Sénégal, l'important budget alloué aux subventions agricoles, soit 120 milliards de FCFA pour l’année 2024, illustre bien l'importance de l'agriculture pour la stratégie de développement du pays. Toutefois, souligne une note d’informations, le manque de formalisation de certaines chaînes de valeur ou le faible niveau de bancarisation entravent l'efficacité de la distribution des subventions agricoles, pourtant essentielles pour permettre aux petits producteurs d'acquérir des intrants de qualité.Source : https://www.lejecos.com/Digitalisation-de-la-distr...

