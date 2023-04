Digitalisation des taxes : Des internautes sénégalais s’interrogent sur la signature d’un MOU avec une entreprise étrangère à Dubaï Des internautes sénégalais ont récemment exprimé leur préoccupation sur Twitter, concernant un tweet publié par le ministre de l’Economie numérique annonçant la signature d’un Mémorandum d’Entente (MOU) à Dubaï, avec la société du Fonds Émirates Presight Artificial intelligence pour la réalisation de l’identité numérique, de l’adressage numérique et de la digitalisation des taxes.

L’annonce faite par Me Moussa Bocar Thiam a suscité des interrogations chez les internautes sénégalais, qui ont demandé des éclaircissements sur cette convention qui semble être très sensible, car concernant l’adressage et la digitalisation des taxes. Certains internautes se sont demandés pourquoi les compétences locales n’ont pas été sollicitées pour réaliser de tels projets.



Damel 2.0, par exemple, a posé la question de savoir pourquoi le gouvernement sénégalais a choisi de confier la digitalisation des taxes à une entreprise étrangère, alors que des compétences locales existent.



L’idée de la digitalisation est excellente mais attention à ne pas en faire un usage détourné à la Team Jorge. Dans un monde où l’information est si sensible (hackers…), pourquoi confier nos taxes à des étrangers, alors que les compétences existent chez nous?



Samba Ngom, quant à lui, a rappelé que plusieurs projets de jeunes sénégalais dorment dans les tiroirs et n’attendent qu’un soutien. « Monsieur le ministre pour l’adressage numérique, une solution faite par des sénégalais existe déjà @adressebi1 et le reste peut être fait par des sénégalais pour certainement un coût moindre ».



Le ministre de l’économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, a tenté de répondre à ces inquiétudes, en expliquant que le MOU ne consistait pas à confier la gestion des taxes à l’étranger, mais plutôt à obtenir un crédit pour financer les projets locaux en matière de digitalisation.



Cependant, cette réponse n’a pas complètement satisfait les internautes sénégalais, qui ont appelé les autorités à plus de transparence lors de la signature de conventions avec des entreprises étrangères.



En effet, le gouvernement du Sénégal a entrepris plusieurs initiatives pour la digitalisation des taxes, notamment en matière de paiement électronique des taxes à travers le portail «GAINDE intégral», de numérisation de la taxe foncière et de coopération internationale en matière de fiscalité numérique.



