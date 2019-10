Digitalisation intégrale de l’état-civil : Le Président Sall demande son accélération

Le président de la République, Macky Sall, demande au gouvernement de « veiller au développement fondamental de l’éducation au numérique et d’accélérer la digitalisation intégrale de l’état-civil », découvre-t-on.



Le chef de l’Etat, présidant mercredi la réunion du Conseil des ministres, a demandé au Gouvernement de veiller au développement fondamental de l’éducation au numérique, et d’accélérer la digitalisation intégrale de l’état-civil.



Dans le cadre du renforcement du dispositif national de protection des données personnelles, Macky Sall a insisté sur l’importance qu’il accorde à l’ancrage du Sénégal dans la société numérique, tout en assurant la souveraineté nationale sur nos données personnelles.



Ainsi, le Chef de l’Etat a demandé aux membres du Gouvernement de faire prendre, par les entités sous leurs tutelles, toutes les mesures appropriées, pour faire déclarer les traitements des données à caractère personnel auprès de la Commission des données personnelles (CDP) et de renforcer les allocations budgétaires à la CDP, tout en assurant la révision de la loi encadrant son fonctionnement.

