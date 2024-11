Dilapidation des milliards du Fonds Force Covid 19: À quand la vérité sur ce gros scandale - Tribune-Si les détournements effectués sur le fond force Covid 19 ont été éventés par la Cour des comptes et donné lieu à une enquête de la police, ils n’ont toujours pas donné lieu à des poursuites.

Pour ce scandale que les populations n'oublieront pas de sitôt, il a été éventé par la Cour des comptes qui a décelé des cas graves de détournement des fonds à travers des actes de surfacturation, des dépenses imaginaires, des retraits injustifiés etc



Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2024 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Sur la base de ce rapport, les personnes épinglées pouvaient être poursuivies. En tout cas parmi les présumés coupables de ce massacre financier, il y a des ex ministres, ex directeurs généraux, chefs de services et agents comptables. Le rapport n'a toutefois pas donné lieu à des poursuites.



Pour rappel, à la demande du président Macky Sall face à l'insistance de l'opinion choquée et scandalisés, le parquet a ordonné à la Division des investigations criminelles de mener une enquête avec force détail des infractions commises ainsi que la désignation des auteurs et de leurs complices.



Tout cela est fait par les enquêteurs de la police criminelle qui ont rondement mené les enquêtes. Si cette affaire est restée à travers de la gorge des populations, c'est qu'on s'est servi d'elle pour rassembler les milliards qui ont été détournés.



Au sein de la population invitée à rester chez elle, certains ont participé à l'effort de mise en place de ce fond. Le khalife de Touba, le PDG de DMedia et beaucoup d'autres Sénégalais ont participé à ce fond. De l'argent d'autres pays et institutions ont également été versés.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook