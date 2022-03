Diligence des dossiers judiciaires: Les magistrats déplorent les comportements réfractaires de certains justiciables L’Union des magistrat a trouvé nécessaire de faire des sorties périodiques pour communiquer et échanger avec les populations. Puisque, depuis un certain temps, le climat semble êre tendu, avec des discours prêtant à équivoque, dont le soubassement incite à la violence.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 18:43 | | 0 commentaire(s)|

L’Union des magistrat du Sénégal, au coeur des décisions de justice, reconnaît les lenteurs dans la diligence d’une multitude de dossiers au niveau des Tribunaux. Les magistrats sont au nombre de 510 sur toute l’étendue du territoire national, pour une population de 17 millions d’habitants. Ailleurs, l’Ums évoque les conditions de travail un peu difficiles.



Mais, l’Union des magistrats constatent que des dérapages et des critiques acerbes, des attaques, deviennent de plus en plus récurrents. Seulement, ils estiment que les combats politiques ne datent pas d’aujourd’hui.



Depuis plusieurs années, l’Ums indique qu’il y a toujours eu des confrontations politiques. Ainsi, les magistrats demandent aux citoyens et acteurs politiques, d’être plus réservés par rapport aux décisions de justice.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook