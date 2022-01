Diligence des projets et programmes: Le Président Sall insiste sur le "Fast-Track" inscrit au cœur de son action Le Chef de l’Etat indique, au Gouvernement, l’impératif de prendre, en cette année particulière, toutes les mesures (administratives, logistiques et sécuritaires) requises, afin d’assurer l’organisation, dans les meilleures conditions, des élections (territoriales et législatives) prévues courant 2022.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

Abordant la question liée à l’intensification du travail gouvernemental et à l’accélération de la dynamique du Sénégal Emergent, le président de la République rappelle, au Gouvernement, que son message à la Nation, du 31 décembre 2021, a, entre autres, dégagé les priorités et les perspectives de l’action gouvernementale pour l’année 2022.



Le Chef de l’Etat demande, à cet égard, à chaque membre du Gouvernement, après la notification effective par le Ministre des Finances et du Budget, des crédits pour l’année 2022, d’engager sans délai les diligences nécessaires, pour poursuivre et/ou entamer les programmes et projets sectoriels en cours ou en phase de mise en œuvre.



Le président de la République indique, dans cette perspective, que la doctrine du "Fast Track" reste toujours au cœur de son action. Elle a permis de délivrer de nombreux projets sectoriels complexes en 2021 (cas du TER) et d’accélérer l’exécution ou l’instruction de nouveaux projets sectoriels prioritaires.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook