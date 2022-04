Diminution du nombre de députés sur la liste nationale : Le PDS sort de sa torpeur

« Le Président Macky Sall et son camp ont encore utilisé leur majorité mécanique, pour poser à l’Assemblée nationale un acte purement politicien en direction des élections législatives. En effet, la décision unilatérale du gouvernement de diminuer le nombre de députés sur la liste nationale, n’est rien d’autre qu’un choix clair de rupture de consensus de plus, à travers l’Assemblée nationale », ont déclaré les libéraux.



Pour eux, « cette décision foule au pied le protocole additionnel de la Cedeao qui interdit toute modification dans le processus électoral à six mois des élections, sans un consensus acté par les parties prenantes ».



Dans une déclaration rendue publique hier, Me Abdoulaye Wade et ses camarades signalent que « malheureusement, le régime de Macky Sall, toujours égal à lui-même, est resté maitre des fourberies et des combines dont le seul but reste une tentative indigne de rester au pouvoir, en dehors de la volonté du peuple, après s’être assuré une majorité à l’Assemblée nationale ».



Il s’y ajoute, pestent les membres du Pds, « la volonté affichée de ce régime en place d’empêcher près d’un million de jeunes de s’inscrire sur les listes électorales, par l’utilisation de plusieurs filtres dont notamment, l’obtention préalable de la carte nationale d’identité et la courte période réservée aux inscriptions sur les listes ».











Le Vrai Journal