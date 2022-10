Dina El Kadry : De restauratrice à PDG d’une fintech qui révolutionne le crédit immobilier en Afrique Quand elle décroche son baccalauréat avec la mention Très bien à 18 ans, Dina El Kadry n’a qu’un seul objectif : s’envoler vers la France pour faire des études de génétique. Mais rien ne se passe comme prévu. A 19 ans, elle troque ses objectifs de carrière contre une vie de famille au Sénégal. Après avoir mis sur pause ses études, cette sénégalaise d’origine libanaise décide quelques années plus tard, de se redonner une nouvelle chance dans le monde professionnel. Pari réussi car elle est aujourd’hui à la tête de Alpha Digi Crédit, la première plateforme digitale spécialisée dans l’intermédiation en crédit immobilier au Sénégal.

Prête à tout pour réaliser ses ambitions

A 24 ans, Dina El Kadry a une vie de famille bien remplie et est mère de 3 enfants. Cela ne l’empêche pas de devenir propriétaire d’un restaurant et parallèlement, de s’inscrire en première année de droit, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour avoir plus de temps à consacrer à son projet académique, elle décide d’abandonner son restaurant, malgré un chiffre d’affaires plus qu’intéressant.



Elle se rend ensuite à Dakar et obtient un stage, dont la rémunération est 10 fois plus faible que les bénéfices mensuels qu’elle générerait avec son restaurant. Consciente du fait que pour donner un nouveau tournant à sa carrière professionnelle, elle devait être prête à faire quelques sacrifices, elle se montre résiliente et motivée. A Dakar, elle était stagiaire le jour et étudiante le soir à la business school BEM.



Quelques années après, elle sort de l’institut avec un Executive Bachelor en Marketing, Communication et Développement Commercial et Major de sa promotion. Elle décroche aussi un autre diplôme intermédiaire en Finance Islamique à l’Institut Africain de Finance Islamqiue.



Directrice Crédit immobilier chez CBAO ‘’Attijariwafa Bank”



Diplômée d’une grande école et major de promo, elle n’eut aucun mal à s’insérer dans le monde professionnel. Tout de suite après sa formation, elle a la chance d’intégrer une grande banque de la place et y gravit rapidement les échelons. Elle était d’abord Chargée de mission chez CBAO Attijariwafa Bank. Son intérêt pour le secteur du financement de l’immobilier et son dévouement, lui ont permis de passer plus tard à Directrice de la plateforme crédit immobilier du groupe bancaire.



Par ailleurs, de 2013 à 2016, Dina El Kadry a été conseillère technique auprès de la Présidence de la République. Elle a eu à travailler sur un des principaux programmes de développement urbain du Sénégal. Notamment celui de la mise en place des logements sociaux et de la création de la nouvelle ville de Diamniadio.



Une expérience qui lui a permis de mener des réflexions sur la politique de l’habitat social et de confirmer ses prédispositions à travailler dans le domaine de l’immobilier.



Le déclic



Durant sa carrière, Dina El Kadry a pu remarquer que beaucoup de mythes et fausses idées reçues sont associés au crédit immobilier en Afrique. En effet, beaucoup de personnes pensent que le crédit immobilier est trop cher, réservé à l’élite et est peu utile.



Pourtant, il s’agit d’un levier qui peut aider de nombreuses personnes à accéder à la propriété ou même à se constituer un plus grand patrimoine immobilier. Sur la base de ce constat, Dina El Kadry s’est fixé un nouvel objectif. Elle comptait relever le défi de l’intermédiation en crédit immobilier au Sénégal. Ainsi, elle allait saisir une opportunité quasi inexploitée car, il y a encore 2 ans, aucune entreprise ne proposait des solutions d’accompagnement en matière de crédit immobilier au Sénégal. Pourtant le besoin était bien présent et est encore plus criard aujourd’hui.



Bon nombre de salariés, d’entrepreneurs ou de personnes voulant investir dans l’immobilier ne savent pas comment procéder pour obtenir une offre de crédit avantageuse. Ils n’ont pas accès à des informations fiables pour évaluer la qualité des produits immobiliers ou même pour choisir le bon mode de financement.



Les gens hésitent donc à demander des prêts immobiliers ou alors s’y prennent mal car ils ignorent tout de leur capacité d’emprunt. Il y a aussi le fait que les leviers de négociation à faire jouer, pour obtenir des conditions d’emprunt avantageuses et souples, ne sont pas connus. Les emprunteurs sont donc laissés à eux-mêmes et se retrouvent dans des situations difficiles en raison de mauvais choix.



C’est dans l’optique de remédier à cela que verra le jour, Alpha digi crédit en 2021. Plateforme d’intermédiation en crédit et acquisition immobilière, 100% digitale, elle permet de dénicher un prêt immobilier au meilleur taux, avec des conditions avantageuses et adapté au profil de chaque individu.



Les missions de la plateforme Alpha Digi Crédit



Alpha Digi Crédit est une entreprise 360 qui accompagne ses clients du début jusqu’à la fin de leur projet d’acquisition immobilière. Elle intervient à chaque étape du processus. La plateforme dispose d’un simulateur de capacité bancaire qui permet à chaque individu, de connaître le montant maximum qu’il peut emprunter à la banque, les mensualités qu’il devra rembourser et la durée sur laquelle va s’étendre le remboursement de son prêt.



Une fois le montant identifié, la plateforme donne accès à un second simulateur de crédit incluant des frais de notaire. L’objectif est de permettre à chaque client de faire des prévisions le plus proche possible de la réalité.



Une fois que l’utilisateur a une idée du montant maximum qu’il pourrait emprunter à la banque et donc de son budget, un catalogue digital de biens immobiliers est mis à sa disposition. Il peut alors choisir la maison de ses rêves parmi des résidences dont le prix d’achat tient compte de son budget.



De la soumission du dossier de prêt, jusqu’à l’obtention du crédit immobilier, tout est digitalisé chez Alpha Digi Crédit. L’objectif est de simplifier la vie aux clients et de leur permettre d’obtenir un crédit pour financer l’achat de leur bien immobilier, sans même quitter leur canapé.



Une démarche encore plus avantageuse pour les africains de la diaspora qui souhaitent bénéficier d’une aide experte pour obtenir un prêt immobilier et acheter des produits immobiliers au Sénégal.



Par ailleurs, l’équipe d’Alpha est composée d’experts en matière de finance bancaire et de réglementation des processus juridiques. Ceux-ci peuvent donc assister leurs clients, leur fournir des informations et conseils avisés pour qu’ils puissent faire les meilleurs choix.



Chaque client est accompagné lors de la demande de crédit, au cours du processus d’achat et lors des différentes démarches administratives à effectuer notamment auprès du notaire.



Visiter la plateforme Alpha Digi Crédit.









