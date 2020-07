Diofior : Un patient de 93 ans guéri de la Covid 19

Un patient âgé de 93 ans et pris en charge à domicile à Diofior, dans la région de Fatick (centre), a été déclaré guéri du coronavirus, a-t-on appris jeudi de source médicale.



‘’Le vieux a été déclaré guéri à l’issue d’un deuxième contrôle sanitaire’’, a précisé la même source.

‘’Testé positif au Covid-19, le 27 juin, à son retour d’un voyage de Dakar, il est le deuxième cas positif au Covid-19 enregistré dans le district sanitaire de Diofior, et le premier cas de Covid-19 de la commune de Diofior’’, a-t-elle indiqué.



Le patient avait été transféré au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick avant de bénéficier d’une prise en charge de treize jours à domicile, à Diofior, à la suite des nouvelles mesures prises par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Le district sanitaire de Diofior a enregistré son premier cas de Covid-19, le 3 juin dernier. Il s’agit d’un homme de 41 ans, qui avait séjourné à Dakar. Il a été déclaré guéri après avoir passé dix-huit jours au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick.



