Diokoul Molbouk : le frère du maire, qui apprenait à conduire, tue une personne et en blesse une autre Un drame s’est produit à Diokoul Molbouk dans le département de Kaffrine. Le frère du maire de la localité, qui apprenait à conduire, a tué une personne qui était assis sous un arbre et en a blessé une autre, selon la RFM. Les faits se sont déroulés hier, vers 19h, selon la même source. Nous y reviendrons.

