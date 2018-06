Diomansy Kamara : « C’est la seule sélection qui part avec une armada offensive aussi conséquente » Dotée d’une force offensive avec Sadio Mané, Baldé Diao Keita et consorts, l’Equipe nationale du Sénégal ne manquera pas d’atouts offensifs en Russie, selon l’ancien international Diomansy Kamara.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juin 2018 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

« Huit attaquants, c’est la seule sélection qui part avec une armada offensive aussi conséquente. Face au Luxembourg, ils ont créé beaucoup d’occasions, malheureusement, ils ne les ont pas concrétisées. L’équipe a de la progression, on est en train d’aller vers l’avant. Il faut continuer comme ça pour être prêt face à la Pologne qui sera le match de référence », assure Diomansy Kamara.



Toutefois, après trois matches nuls de rang, contre l’Ouzbékistan (1-1), la Bosnie (0-0) et le Luxembourg (0-0), l’ancien international qui co-animait hier une conférence à Dakar avec Habib Bèye, tous les deux consultants à Canal+, appelle les « Lions » à avoir plus d’efficacité devant le but en Russie.



« La réalité de la compétition et la réalité des matches amicaux, c’est deux équations qui sont complétement différentes. Il faut qu’ils commencent à se mettre en rôdage », dit-il, estimant qu’une victoire, demain face à Croatie, ferait le plus grand bien aux joueurs de Aliou Cissé.



Et en Russie, Diomansy Kamara voit logiquement Sadio Mané en leader d’attaque des « Lions ». « On l’a vu du côté de Liverpool. Tous les yeux sont rivés vers Sadio Mané. Maintenant, il faut le laisser jouer son football, qu’il ne s’affole pas. On aura un grand Sado Mané comme on l’a eu certaines fois. Il joue à deux tournants, des fois, il est très bon, des fois, il est moins bon. Mais on connaît la qualité du joueur. Je pense qu’il fera une très bonne Coupe du monde », conclut l’ancien international, qui est d’avis que Aliou Cissé a d’autres atouts, avec Ismaila Sarr, Baldé Diao Keita, Diafra sakho, Mbaye Niang, Moussa Sow, mame Birame Diouf et Moussa Konaté.











L'Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook